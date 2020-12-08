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Dünya, Libya

Libya'daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı milislerin bölgeye gönderilmesine dair cevaben yazılan mektup, ülkede bütünlüğün sağlanmasının karşındaki gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.

Sarp Özer   | 08.12.2020
Libya'daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

Ankara

Birlik ve bütünlük sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği Libya'da, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE)  milis takviyesi istediği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE'li yetkililer, Hartum'da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü.

Görüşmede, BAE heyetinin, güçlerini Libya'ya göndermesi karşılığında Dagalo'ya mali ve askeri destek sözü verdiği, buna karşılık Dagalo'nun da Libya'ya 2 tugay asker göndermeyi kabul ettiği öğrenildi.

Dagalo'nun BAE'nin talebini karşılamak için Güney Darfur Bölge Başkanlığına 23 Ekim'de talimat vererek 1200 asker hazırlanmasını istediği, Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam tarafından Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek üzere milislerin hazırlandığı kaydedildi.

Milislerin en kısa sürede yola çıkacağına dair ortaya çıkan mektup da söz konusu gizli pazarlığı gün yüzüne çıkardı.

Gizli ittifakın kanıtı

Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya hitaben 6 Kasım'da yazılan mektupta, Hafter'e bağlı güçler ve BAE'nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan 1200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı.

"Paralı asker değiliz. Libya'da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir." diyen Dagalo'nun sözleri de bu mektupla yalanlandı.

Güvenlik kaynakları, Dagalo'nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile yakın ilişkileriyle tanındığına dikkati çekerek, Dagalo'ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen'de gerçekleştirilen "Kararlılık Fırtınası" operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını belirtti.

Libya'nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına saldırı düzenlendiğini hatırlatan kaynaklar, bu saldırının Hafter'e katılmak üzere gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.​​​​​​​

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