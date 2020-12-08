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Dünya

İran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile 'teşekkürler Mossad' yazısı asıldı

Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile "teşekkürler Mossad" yazısı asılarak nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapıldı.

Muhammet Kurşun   | 08.12.2020
İran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile 'teşekkürler Mossad' yazısı asıldı

Tahran

İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile "teşekkürler Mossad" yazısı asılarak nükleer bilimci Musin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı.

İranlıların sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Tahran'ın doğusundaki Tahranpars bölgesindeki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce "teşekkürler Mossad" yazan pankart asıldı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterirken, bu eylemin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor.

İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor." demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.

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