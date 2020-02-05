Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü

Trablus
Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'ta hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Az önce yeni bir tehlikeli ateşkes ihlali yaşandı. Hafter milislerinin gelişigüzel attığı bir roket, Trablus Üniversitesinde Ziraat ve Eczacılık Fakülteleri yakınlarına düştü." ifadesine yer verildi.
Atılan roketin patlamadığı belirtilen açıklamada, olayda hasar olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.