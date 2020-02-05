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Dünya

Fransa'da Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomik politikaları zenginlere fayda sağladı.

Yusuf Özcan   | 05.02.2020
Fransa'da Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı

Paris

Fransa Ekonomik Koşullar Gözlemevinin (OFCE) yayımladığı rapora göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son iki yılda hayata geçirdiği ekonomik politikalar yoksul Fransızların yüzde 5'inin yıllık kazancının 240 avro düşmesine neden oldu. 

Zenginlerin yüzde 5'i de bu ekonomik politikalar sayesinde yıllık gelirlerini 2 bin 905 avro artırdı.

Raporda, mayıs 2017'de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron'un politikalarının özel sektöre de fayda sağladığı belirtildi. Bu politikalardan en zararlı çıkanların ise işsiz ve emekliler olduğu vurgulandı.

"Zenginlerin Cumhurbaşkanı" 

17 Kasım 2018'den bu yana Macron'un ekonomik politikalarını protesto eden sarı yelekliler, Macron'u "zenginlerin Cumhurbaşkanı" olmakla eleştiriyor.

Ülkede 5 Aralık 2019'da bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

Protestolar nedeniyle ülkede uzun süredir toplumsal sorunlar yaşanıyor. Gösteriler nedeniyle ülke ekonomisini ciddi anlamda sarsıldı. 

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