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Dünya

İsrail cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı

İsrail Başsavcılığı 1967'den bu yana İsrail güçlerince şehit edilen ve cenazeleri alıkonulan 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve defnedildiği yeri açıkladı.

Esat Fırat   | 05.02.2020
İsrail cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı

Kudüs

Filistin'deki Kudüs Hukuk Yardımı ve İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce yapılan başvuruya cevap veren İsrail Başsavcılığının, cenazeleri alıkonulan Filistinlilerden 123'ünün "Rakam Mezarlığı" olarak isimlendirilen mezarlıkta olduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Başsavcılığının daha önce şehitlerin defnedildiği yerler hakkında bilgi vermeyi reddettiğine işaret edilerek, söz konusu adımın "önemli bir gelişme" olduğu vurgulandı.

Şehit 123 Filistinlinin isimlerinin açıklandığı ancak kabirlerinin henüz netleştirilmediği belirtilen açıklamada, "yakınlarına ait cenazelerinin alıkonulduğu" yönünde başvuru yapan ailelerden DNA örneği alınacağı kaydedildi.

Filistin'deki "Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi" tarafından daha önce yapılan açıklamada, 51'i 2015 yılından itibaren olmak üzere 304 şehidin cenazesinin İsrail tarafından alıkonulduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle İsrail tarafından alıkonulan Filistinli şehit cenazelerine dikkati çekmek için 27 Ağustos'u "ulusal gün" olarak ilan etmişti.

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