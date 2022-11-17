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Dünya

Libya Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'ndan Yunan Bakan'a tepki

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, bugün Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek Bingazi'ye geçip Halife Hafter'le görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

Ekrem Biçeroğlu, Omar Alothmani   | 17.11.2022
Libya Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'ndan Yunan Bakan'a tepki

İstanbul

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetmesiyle ilgili olarak, egemenliklerine yönelik eylemlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Dibeybe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın başkent Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetmesi üzerine açıklamada bulundu.


Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (sağda), Bingazi’ye geçerek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter (solda) ile görüştü.

Yunan devleti ile diplomatik ilişkilerinin temelinin karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayan Dibeybe, Libya devletine ve egemenliğine yönelik eylemlere izin vermeyeceğini belirtti.

Haberde görüşlerine yer verilen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş da, Yunan mevkidaşı Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesinin diplomatik olmayan bir önlem olduğuna vurgu yaptı.

Menguş, hükümetin, Libya'nın egemenliğine saygı duymayan herhangi bir ülkeyle anlaşmayı reddettiğini kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu. Dendias daha sonra, Bingazi’ye geçerek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Libya, Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın davranışına tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söylemişti.

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