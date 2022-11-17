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Dünya

İran'daki protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve iki aydır devam eden protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ahmet Dursun   | 17.11.2022
İran'daki protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Meşhed Valisi Muhsin Daveri, Meşhed'de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında bir göstericinin bıçakla güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.

Daveri, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Danyal Hüseyinzade ve Hüseyin Zainalzade adlı 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Öte yandan Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentindeki gösteriler sırasında da Hasan Yusufi adlı bir yarbayın da göstericilerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise dün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

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