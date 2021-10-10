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Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve futbolcu Vladislavs Gutkovskis, yarın Türkiye ile yapacakları maça ilişkin Daugava Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

KYB Eş Başkanı Talabani, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu açıkladı

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Bafıl Talabani, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih olduğunu duyurdu.

Bekir Aydoğan   | 10.10.2021
KYB Eş Başkanı Talabani, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu açıkladı Fotoğraf: Ayman Yaqoob/AA

Erbil

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, Talabani, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oyunu Süleymaniye'deki bir seçim merkezinde kullandı.

Talabani, burada yaptığı açıklamada, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayının halihazırda cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Berhem Salih olduğunu söyledi.

Salih, KYB'nin adayı olarak Ekim 2018'de Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Irak'ta 2005 yılında siyasi taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, Irak cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, meclis başkanlığı Sünnilere ve başbakanlık Şiilere veriliyor.

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