Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
Kiev
Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı." ifadesini kullandı.
Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir." ifadesine yer verdi.
Welcomed my Lithuanian friend @GLandsbergis. First FM to visit Ukraine since the beginning of invasion. Lithuania’s support is ironclad — bilaterally and within the EU & NATO. We work on speeding up Ukraine’s accession to the EU. Russia must be brought to justice for its crimes. pic.twitter.com/jo6PAIOzHE— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022
Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.
Kulaba Twitter'den yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'na ABD tarafından ek yaptırımların uygulanmasını görüştüklerini aktardı.
Kuleba, görüşmede Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ihtiyacının da altını çizdiğini kaydederek, "İkimiz de Ukrayna'daki nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini sağlamanın önemli olduğu konusunda anlaştık." ifadelerine yer verdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüşmesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni "sert" yaptırımlarının uygulanmasını ele aldıklarını belirten Kuleba, AB'ye minnettar olduklarını kaydetti.
Kuleba "Moskova saldırganlığı durdurup Ukrayna'dan çekilene kadar ona baskı artmaya devam etmeli." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.