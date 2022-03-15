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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 15.03.2022
Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

Kiev

Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı." ifadesini kullandı.

Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir." ifadesine yer verdi.


Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Kulaba Twitter'den yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'na ABD tarafından ek yaptırımların uygulanmasını görüştüklerini aktardı.

Kuleba, görüşmede Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ihtiyacının da altını çizdiğini kaydederek, "İkimiz de Ukrayna'daki nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini sağlamanın önemli olduğu konusunda anlaştık." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüşmesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni "sert" yaptırımlarının uygulanmasını ele aldıklarını belirten Kuleba, AB'ye minnettar olduklarını kaydetti.

Kuleba "Moskova saldırganlığı durdurup Ukrayna'dan çekilene kadar ona baskı artmaya devam etmeli." ifadesini kullandı.

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