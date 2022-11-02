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Erdoğan ve Aliyev, Soçi'de yapılan Azerbaycan-Rusya-Ermenistan zirvesini müzakere etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesinde dün Soçi'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Rusya-Ermenistan zirvesini müzakere etti.

Ruslan Rehimov   | 02.11.2022
Erdoğan ve Aliyev, Soçi'de yapılan Azerbaycan-Rusya-Ermenistan zirvesini müzakere etti

Baki

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un banttan indirilmesi dolayısıyla kutladı, bunun Türkiye sanayinin yeni başarısı olduğunu belirtti.

Görüşmede, Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la dün Soçi'de gerçekleştirdiği üçlü görüşme ve imzalanan ortak bildiri müzakere edildi.

Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin farklı yönlerine ilişkin fikir alışverişinde de bulundu.

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