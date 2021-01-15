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Dünya

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer: Uluslararası toplum Filistin'de yapılacak seçimlerin sonuçlarına saygı duymalı

Büyükelçi Demirer, Filistinli taraflarla şimdiye kadar yaptıkları tüm görüşmelerde milli birliğin sağlanması ve seçimlerin yapılması telkininde bulunduklarını söyledi.

Turgut Alp Boyraz   | 15.01.2021
Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer: Uluslararası toplum Filistin'de yapılacak seçimlerin sonuçlarına saygı duymalı

Kudüs

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin'de 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılma kararı alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, uluslararası toplumu seçimlerin sonuçlarına saygı duymaya çağırdı.

Filistin'de seçim kararı alınmasının ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demirer, Filistinli taraflar arasında seçimler yoluyla uzlaşma sağlanmasının uzun zamandır bekledikleri bir şey olduğunu söyledi.

Karardan memnuniyet duyduklarını ve hayırlı olmasını temenni ettiklerini ifade eden Büyükelçi Demirer, "Filistinli taraflarla şimdiye kadar yaptığımız tüm görüşmelerde milli birliğin sağlanması ve seçimlerin yapılması telkininde bulunuyorduk. Uluslararası toplum da seçimlerin yapılmasını istiyordu. O nedenle (uluslararası toplum) seçimlerin sonuçlarına saygı duymalıdır." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Demirer, Türkiye'nin Filistin tarafına, seçimlerin şeffaf bir şekilde yapılmasına katkı sunmak için gözlemci gönderme vaadinde bulunduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi akşam saatlerinde imzalamıştı.

Filistin'de son devlet başkanlığı seçimleri 2005'te yapılmış, milletvekilliği seçimleri ise 2006'da da yapılmıştı. Devlet başkanlığı seçimlerine katılmayan Hamas hareketi, milletvekilliği seçimlerine katılarak mecliste çoğunluğu elde etmiş, Fetih hareketi ise ikinci olmuştu. Seçim sonuçlarına rağmen ABD ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere uluslararası toplumun büyük kısmı, Hamas'la çalışmayı reddetmişti.

ABD ve AB, Filistinli direniş örgütü Hamas'ı "terör örgütü" olarak yaftalıyor.




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