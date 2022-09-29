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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna’da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya’ya katılacak

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ukrayna’da referandum düzenlenen bölgelere ilişkin, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kapsamlı bir konuşma yapacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 29.09.2022
Kremlin: Ukrayna’da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya’ya katılacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılma sürecine ilişkin konuştu.

Söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin yarın bir tören düzenleneceğini anlatan Peskov, “30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni olacak. Saat 15:00’te (TSİ 15:00) düzenlenecek. Putin kapsamlı bir konuşma yapacak.” diye konuştu.

Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığını da söyledi.

Kuzey Akım hatlarına yönelik olası sabotajlar

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajları da değerlendiren Peskov, “Benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı ve bu muhtemelen devlet düzeyinde bir tür terör eylemi gibi görünüyor. Bu, acil araştırma gerektiren son derece tehlikeli bir durumdur.” dedi.

Hasarların meydana geldiği bölgelerde Rus savaş gemilerinin faaliyet gösterdiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlere de tepki gösteren Peskov, “Orada NATO ülkelerine ait çok daha fazla uçak, gemi ve diğer deniz araçları tespit edildi. Bu nedenle, bunlar tamamen aptalca, taraflı haberler.” şeklinde konuştu.

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