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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Macron'un Rusya söylemi çatışma yanlısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Bu, son derece çatışma yanlısı bir söylem. Fransa'nın savaşın devamını aradığı hissini yaratıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov: Macron'un Rusya söylemi çatışma yanlısı

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna Savaşı'nı "ABD ile Rusya arasındaki vekalet savaşı" şeklinde tanımlamasını yorumlayan Peskov, "Bu açıklamaya katılıyoruz, durum böyle ve bunu defalarca söyledik." şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna'da Rusya ile kolektif Batı arasında savaş yürütüldüğünü belirterek, "Kolektif Batı’nın ana aktörü de ABD’dir. Dolayısıyla bu açıklama, Rus yetkililerin açıklamalarıyla örtüşmektedir." dedi.

"ABD, şu anda ikili ilişkileri yeniden canlandırmaya ve kurmaya çalıştığımız bir ülke"

ABD'nin Rusya'nın dostu olmadığını söyleyen Peskov, "ABD, şu anda ikili ilişkileri yeniden canlandırmaya ve kurmaya çalıştığımız bir ülke." ifadesini kullandı.

Macron’un dünkü ulusa sesleniş konuşmasında dile getirdiği Rusya’ya yönelik suçlamaları yanıtlayan Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya karşı çok çatışmacı bir konuşması oldu ve ateşkes sonrasında Ukrayna'da bir birlik konuşlandırmak istediğini söylediğini okuduk." dedi.

Peskov, Rusya’nın bu konuyu havada bırakacağına işaret ederek, "Çünkü buna yanıtımız zaten bellidir." görüşünü paylaştı.

Macron’un konuşmasından barış yanlısı olmadığı sonucunu çıkardıklarını vurgulayan Peskov, "Bu, son derece çatışma yanlısı bir söylem. Fransa'nın savaşın devamını aradığı hissini yaratıyor. Nükleer silahlara dayalı böyle bir söylem, Avrupa'daki nükleer liderliğe yönelik bu iddiası, çok, çok çatışmacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Macron’un konuşmasında Minsk anlaşmaları dahil çok sayıda konuda hatalı bilgi verdiğini söyledi.

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