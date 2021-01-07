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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Başkan Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, Washington'da yaşanan "şiddet" olaylarına, ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin yol açtığını söyledi.

Hasan Esen   | 07.01.2021
İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Başkan Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Londra

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'ndeki olayları "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

"Başkan Donald Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı, şu ana kadar bu şiddeti kınamadı" diyen Patel, bunun tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Trump'ın "dünkü şiddeti körüklemeye katkı sağlayan bir dizi yorumda bulunduğunu ve yaşananları durdurmak için hiçbir şey yapmadığını" savunan Patel, ABD'nin yoluna bakması ve iktidarın Trump'tan yeni başkan Joe Biden'a geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Önemli bir mesaj"

Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise dün yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, ABD Kongresi'nin başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etmesinin, "ABD halkının demokratik iradesine, şiddet yanlısı bir azınlığın eylemleriyle meydan okunamayacağı veya bunu tersine çeviremeyeceğine dair önemli bir mesaj verdiğini" vurguladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün gece ABD'de yaşanan olaylara tepki göstermişti.

Johnson, Twitter mesajında ​​olayları "utanç verici" olarak nitelendirerek, "barışçıl ve düzenli bir iktidar devrinin hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Dün Trump'ın destekçileri, Kongre'nin Biden'ın zaferini tescil edeceği oturum sırasında gösteri düzenleyerek polisle çatışmıştı.

Polis barikatını aşan göstericiler, binaya girmiş ve olaylar sırasında biri kadın en az 4 kişi öldürülmüştü.

Trump ve siyasi müttefikleri, Biden'ın seçimi hileyle kazandığını iddia ediyor.

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