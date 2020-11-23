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Dünya

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 452 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 23.11.2020
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 49 bin 232'e ulaştı. 

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 452 artışla 2 milyon 144 bin 660'a çıktı.

Hastanelerde 4 bin 454'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 481 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 911 artışla 152 bin 592'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,3 oldu.

Fransa'da dün Kovid-19 nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 157 vaka görülmüştü.


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