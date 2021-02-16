Euro
8.43
Dolar
6.95
BIST 100
1,562.49
Altın
1,821.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 82 bini geçti.

Yusuf Özcan   | 16.02.2021
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 376 artışla 3 milyon 469 bin 539'a yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 413 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 226'ya çıktı.

Hastanelerde 3 bin 381'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 522 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 900 artışla 242 bin 528'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 294 bin 208'e yükseldi, bunlardan 720 bin 249'una ikinci doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti
ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti

Fransa'da İslamofobik saldırılara maruz kalan Trappes sakinleri AA'ya konuştu

Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Kovid-19'u yenen Çakmakçı: Virüsün damarlarımda dolaştığını eklem ağrılarıyla hissettim

Kovid-19'u yenen Çakmakçı: Virüsün damarlarımda dolaştığını eklem ağrılarıyla hissettim