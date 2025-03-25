Dolar
37.99
Euro
41.05
Altın
3,022.11
ETH/USDT
2,077.30
BTC/USDT
87,936.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Dünya

Kremlin: Rusya ve ABD Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı

Kremlin, Rusya ile ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Rus gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda anlaşmaya vardığını, uygulama için bazı yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Kremlin: Rusya ve ABD Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı

Moskova

Kremlin, Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakerelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişiminin uygulanmasını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olması konusunda destek vereceği kaydedildi.

ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetini düşüreceği, bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağı ifadesine yer verilen açıklamada, üzerinde anlaşma sağlanan söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı yerine getirilmesi gereken şartlar bulunduğu belirtildi.

Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamaları iptal etmesinin de şartlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik liman hizmetlerinin, tarım makinelerinin yanı sıra gıda ve gübre üretiminde yer alan diğer malların tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasının da şartlar arasında bulunduğunun altı çizildi.

İki ülke liderleri arasında Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda da anlaşmaya varıldığının kaydedildiği açıklamada, anlaşmaya uyulmaması halinde tarafların anlaşmadan çekilebileceği belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı
Yönetmen İlker Canikligil "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan gözaltına alındı
"Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinde kusurlu bulunan 10 kişiye hapis cezası istemi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı

Benzer haberler

ABD'nin doğusundaki orman yangınlarını, kuraklık ve Helene Kasırgası'nda devrilen ağaçlar tetikledi

ABD'nin doğusundaki orman yangınlarını, kuraklık ve Helene Kasırgası'nda devrilen ağaçlar tetikledi

Kremlin: Rusya ve ABD Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı

ABD ve Ukrayna, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması konusunda mutabık kaldı

ABD, Rusya'nın tarım ürünleri üzerindeki yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

ABD, Rusya'nın tarım ürünleri üzerindeki yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor
Trump'tan, ünlü gazeteciyi askeri planların konuşulduğu gruba ekleyen danışmanı Waltz'a destek

Trump'tan, ünlü gazeteciyi askeri planların konuşulduğu gruba ekleyen danışmanı Waltz'a destek
Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD'nin Grönland baskısını "kabul edilemez" olarak niteledi

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD'nin Grönland baskısını "kabul edilemez" olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet