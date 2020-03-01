Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi.
Beyrut/Doha
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.
Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.
Lübnan'da, dün 7'nci Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu.
Katar'da vaka sayısı 3'e çıktı
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Katar, 27 Şubat tarihinde, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti. Katar Sağlık Bakanlığı da dünkü açıklamasında İran'dan tahliye edilenler arasında bir vakanın tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu kaydetmişti.
Kuveyt, Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerini durdurdu
Kuveyt İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.
Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi'nin bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, İçişleri Bakanlığı, Mısır vatandaşlarına yönelik turizm, ticaret, resmi görev, çalışma ve aile birleşimi gibi tüm vize işlemlerinin durdurulmasını kararlaştırdı.
Kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtildi.
Söz konusu kararla birlikte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vize işlemlerinin durdurulduğu ülkelere İran, Irak, Çin, Hong Kong, Tayland, İtalya ve Güney Kore'nin ardından Mısır da eklenmiş oldu.
Mısır bugün ülkede Kovid-19 görülen bir kişinin iyileştiğini açıklamıştı. Kuveyt yönetiminin söz konusu açıklamaya rağmen bu kararı alması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.