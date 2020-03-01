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Dünya

AB dışişleri bakanları İdlib'deki durumu görüşmek için olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Şerife Çetin   | 01.03.2020
AB dışişleri bakanları İdlib'deki durumu görüşmek için olağanüstü toplanacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı. 

AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borrell, "Bu nedenle gelecek hafta İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyorum." açıklamasında bulundu. 

Borrell, tüm aktörlerle irtibatta olduğunu belirterek, ateşkese geri dönülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu anımsattı. 

Krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine işaret eden Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. 

Borell, sivil topluma yardım etmek için kaynak toplanması gerektiğini de kaydetti.

"Sınırlarımızdaki göç durumunu takip ediyoruz"

Yüksek Temsilci Borrell, "Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a destek veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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