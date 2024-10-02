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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısında bulundu
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Dünya

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişi öldü

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirildi.

Naim Berjawi, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 02.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişi öldü

Lebanon

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlar ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son iki gün içinde çoğunluğu güney bölgeler ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli noktalarına yaklaşık 134 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Son 24 saatte İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 55 kişinin daha hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1928, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan'dan atılan füzelerin ardından İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde elektrik kesildi

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan füzeler, Yukarı Celile'deki Kfar HaNassi'de bir eve doğrudan isabet etti. Saldırı can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı.

Lübnan'dan atılan füzeler, Ayelet Hashahar'daki tarım bölgesinde ise yangına neden oldu.

Ayrıca Yukarı Celile'deki Mahanayim ile Kafr HaNassi'de de elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail polisi ise füzelerin düşmesinin ardından Yukarı Celile'deki mülklerin bazılarında hasar oluştuğuna dair ihbarlar aldıklarını aktardı.

İsrail, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 100 füze atıldığını tespit ettiklerini; yaklaşık iki saatte Batı Celile'nin açık alanlarına düşen füzelerin bir kişinin yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu aktarmıştı.

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