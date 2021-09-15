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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 15.09.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 226 milyon 941 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 667 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 708 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 305 bini, Hindistan'da 33 milyon 343 bini, Brezilya'da 21 milyon 19 bini ve İngiltere'de 7 milyon 312 bini geçti.

New York eyaletinin, "hastane çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılan" kararı, mahkeme tarafından askıya alındı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara "uçağa binmeden önce Kovid-19 aşısı zorunluluğu" getirmeyi görüştüğünü yazdı.

ABD'de devlet üniversitelerinin büyük bölümünde öğrencilerin Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu bulunmazken, okulların, öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek için kampanyalar düzenlediği bildirildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 tedbirlerinin yumuşadığı ikinci çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

AB ayrıca, seyahatlerde Kovid-19 sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama, bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Portekiz'de, Kovid-19 salgınına karşı nüfusun yüzde 81'inde aşılama süreci tamamlandı.

Almanya'da döner firması sahibi olan Remzi Kaplan, ülkedeki Kovid-19 aşı kampanyasına destek amacıyla aşı olanlara bedava döner dağıttı.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

Japonya'da, Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının şişeciklerinde yabancı madde saptandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic (64), Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

Kenya, gelecek sene uluslararası bir şirketle Kovid-19 aşısı üretmeye başlayacağını duyurdu.

Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayanların kiliselere giremeyeceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısı 15 milyonu geçti.

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