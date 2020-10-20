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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 225 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 269'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 20.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 225 bini aştı

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 954 artışla 8 milyon 459 bin 967'ye yükseldi. 

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 537 artarak 225 bin 269'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 504 bini, yapılan test sayısı 127 milyon 73 bini geçti.

Eyaletlere göre, 880 bin 871 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 877 bin 77 vakayla Teksas ve 756 bin 727 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 497 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 602 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 251 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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