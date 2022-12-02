Dolar
18.63
Euro
19.64
Altın
1,797.64
ETH/USDT
1,291.00
BTC/USDT
16,994.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'den ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Kıbrıs ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek Ada'da asıl işgalcilerin Rum-Yunan ikilisi olduğunu vurguladı.

Mehmet Kemal Firik   | 02.12.2022
KKTC'den ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına tepki

Lefkoşa

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesi ile Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Joof’un ziyaretinin büyük yankı uyandırdığını, bu gelişmeler sonrasında Rum Yunan ikilisinin KKTC’nin tanınma yolundaki ilerleyişini engelleyebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu, AB ve ABD ile diğer bazı güçlerin de harekete geçtiğini belirtti.

Tatar, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Rum-Yunan lobisinin güdümünde, Rum yanlısı bir tutum ile "Kıbrıs’ta Türk işgali" iddiasında bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Her şeyden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile tüm dünya çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs’ta var olan işgalci, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum-Yunan ikilisidir ve bu işgal hala daha devam etmektedir."

Tatar, KKTC'nin tanınmasına yönelik adımları hazmedemeyen Rum-Yunan ikilisinin destekçilerinin saldırılarını sürdürdüklerini bildirerek, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve silahlanmaya verdiği desteğin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam

Benzer haberler

KKTC'den ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına tepki

KKTC'den ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet