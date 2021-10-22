Dolar
9.59
Euro
11.18
Altın
1,805.57
ETH/USDT
4,107.50
BTC/USDT
63,361.00
BIST 100
1,472.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizler şu anda Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi olduğunu belirterek, verdikleri mücadelenin hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ve güvenliği hem de "Türk dünyasının bir mücadelesi" olduğunu söyledi.

Muhammet Tarhan   | 22.10.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizler şu anda Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz Fotoğraf: İsa Terli / AA

Ankara

Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

Karabağ zaferinden dolayı tüm Azerbaycan halkını kutlayan Tatar, "Onların zaferi bizim zaferimizdir." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle Karabağ'daki zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi'nin güçlü olmasının ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Tatar, "Bizler şu anda Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz." ifadesini kullandı.

Tatar, Doğu Akdeniz'de "medeniyetler çatışması adı altında Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlere" karşı direndiklerini ve Türkiye'nin de desteğiyle varlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ta verdikleri mücadeleye değinen Tatar, "Bizim arzu ve isteğimiz, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için barışın sürmesidir. Bunun için iki devlet arasında bir anlaşma lazım." diye konuştu.

KKTC'nin köklü bir devlet olduğunun altını çizen Tatar, KKTC'nin kalkınmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gelişmiş turizm, eğitim ve sanayi sektörüyle geleceğe özgüvenle bakabilen bir noktaya geldiğini vurguladı.

Tatar, "Şu anda verdiğimiz mücadele esas itibarıyla hem Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği, güvenliği, varoluş mücadelesi, aynı zamanda da Türk dünyasının bir mücadelesidir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin birtakım beklentilerinin bulunduğunu ancak Kıbrıs meselesi söz konusu olduğunda sevgi, ortak tarih, kültür ve geçmişin kendilerini kaynaştıran ve yakınlaştıran önemli olgular olduğunu ifade etti.

Bu gibi toplantılarla gençler arasında daha da yakınlaşmanın sağlanacağına dikkati çeken Tatar, gelecek yıllarda KKTC olarak da Türk dünyasının saygın ve önemli bir parçası olacaklarını dile getirdi.

Tatar, bugünkü forumda Türk dünyasının geleceği ve daha da yakınlaşmasının, sosyal medya ve diğer iletişim becerileriyle nasıl sağlanacağının masaya yatırılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Türk Konseyi'nin temelini ortak geçmişimiz, tarihimiz oluşturmaktadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Türk Konseyi'nin temelini ortak geçmişimiz, tarihimiz oluşturmaktadır

Türk Konseyi Medya Forumu'nda Türk dünyasında dizi-film sektörü ele alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizler şu anda Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcileriyiz

Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı

Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Tarihte ilk kez Türk dünyası tek vücut haline gelmiştir

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Tarihte ilk kez Türk dünyası tek vücut haline gelmiştir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız