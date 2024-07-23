Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde meydana gelen sel hasara yol açtı
Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen sel hasara neden oldu.
Bişkek
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arstanbap köyünde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde bir hastane binası, 5 köprü, iç yollar ve parklar sular altında kaldı, 23 araç sele kapılarak sürüklendi.
Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde meydana gelen sel hasara yol açtı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 23, 2024
• Bir hastane binası, 5 köprü, iç yollar ve parklar sular altında kaldı
• 23 araç sele kapılarak sürüklendi
• Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattıhttps://t.co/Jc6v5gbKVi pic.twitter.com/NFh9PW0MKN
İhbar üzerine köye 50 polis, 250 sivil ve Acil Durumlar Bakanlığı personeli sevk edilirken, ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinde de yağmur nedeniyle Kaldai köyündeki Kara-Koi ve Murdaçi meralarından gelen sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.