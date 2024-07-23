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Dünya

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde meydana gelen sel hasara yol açtı

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen sel hasara neden oldu.

Nazir Aliyev Tayfur  | 23.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde meydana gelen sel hasara yol açtı

Bişkek

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arstanbap köyünde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde bir hastane binası, 5 köprü, iç yollar ve parklar sular altında kaldı, 23 araç sele kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine köye 50 polis, 250 sivil ve Acil Durumlar Bakanlığı personeli sevk edilirken, ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinde de yağmur nedeniyle Kaldai köyündeki Kara-Koi ve Murdaçi meralarından gelen sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

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