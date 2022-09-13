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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya’da düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. P
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Dünya

Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu

Kırgızistan'da, Türkiye'den geçen yıl satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) için üs kuruldu.

Nazir Aliyev Tayfur   | 13.09.2022
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu

BİŞKEK

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.

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