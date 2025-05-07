Dolar
38.64
Euro
43.90
Altın
3,382.91
ETH/USDT
1,819.50
BTC/USDT
97,046.00
BIST 100
9,074.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasının seçimi için oturum gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına yaban hayatı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Kimani Swaleh Haruna, Gülsüm İncekaya  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Nayrobi

Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın Nakuru bölgesinde düzenlenen operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.

Nakuru'da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, 5 bin karıncayı "hobi amaçlı topladıklarını" öne sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika'ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türlerden olan "messor cephalotes" de bulunuyor.

David ve Lodewijckx para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, söz konusu karıncaların Avrupa ve Asya'daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını açıkladı.

Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da öğrencinin esnafı bulamayınca aldığı suların parasını bırakıp ayrılması kamerada
THY, İslamabad ve Lahor seferlerini iptal etti
Emine Erdoğan: İslam sanatı, ilahi olanı hatırlatandır
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Benzer haberler

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi

Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet