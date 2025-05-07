Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi
Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına yaban hayatı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.
Nayrobi
Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın Nakuru bölgesinde düzenlenen operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.
Nakuru'da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, 5 bin karıncayı "hobi amaçlı topladıklarını" öne sürdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika'ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türlerden olan "messor cephalotes" de bulunuyor.
David ve Lodewijckx para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılacak.
Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, söz konusu karıncaların Avrupa ve Asya'daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını açıkladı.
Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.