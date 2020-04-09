Euro
7.29
Dolar
6.65
BIST 100
95,834.44
Altın
1,681.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan'daki Türkler, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden kişilere yardımda bulundu.

Aliia Raimbekova   | 09.04.2020
Kazakistan'daki Türkler, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı Fotoğraf: Aliia Raimbekova/AA

Nur Sultan

Ülkede yaşayan Türkler, "Benim Yarım Türk" (BYT) sosyal medya grubu üzerinden organize olarak, yaşadıkları şehirlerde salgın nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.

BYT'nin kurucusu Serdar Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan karantina sonucu işletmelerin kapandığına işaret ederek, "Karantina süresinin uzamasıyla bazıların zor duruma düştüğünü gözlemledik." dedi. 

Kendisinin de Kazakistan hükümetinin "Biz Birlikteyiz" kampanyasına destek amacıyla BYT grubu üyelerine yardım çağrısı yaptığını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Türkler ve Türk dünyasından üyelerin de olduğu bu grup üzerinden organize oluyoruz. Yardım çağrıma çok güzel tepkiler geldi. Almatı şehrinde ihtiyaç sahiplerine 100'e yakın yardım paketi ulaştırdık. Grup üyelerimiz yaşadıkları şehirlerde yardımlar dağıttı. Kazak kardeşlerimiz de destek verdi."

Çetinkaya, yardım çağrısı üzerine Kazakistan'da un üreten bir Türk firmasının da 50 ton un desteği verdiğini aktardı.

Kazakistan'da uzun zamandır yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Burası ata yurdumuz. Bizim ırkımız, dilimiz bir. Zor günlerde hepimiz mutlaka birbirimizin elinden tutmak, beraber ayağa kalmak zorundayız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK: Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı
İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı

İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
Hindistan'da Asya'nın en büyük gecekondu bölgesinde Kovid-19 paniği

Hindistan'da Asya'nın en büyük gecekondu bölgesinde Kovid-19 paniği

ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı