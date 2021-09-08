Dolar
8.47
Euro
10.02
Altın
1,791.60
ETH/USDT
3,457.90
BTC/USDT
46,077.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.

Aykut Karadağ   | 08.09.2021
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Ankara

Kovid-19 aşılarında yaş sınırının, 12 ve üstündekilere çekilmesinin ardından isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, aşıların uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine velileriyle gelen 12 yaş ve üstündekiler ilk doz aşılarını yaptırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi
Robert Koch Enstitüsü aşılanma artmazsa sonbaharda 4. dalganın zirve yapabileceğini açıkladı
MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
ABD’de haftalık Kovid-19 vakalarının 4’te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu

Benzer haberler

Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi

Robert Koch Enstitüsü aşılanma artmazsa sonbaharda 4. dalganın zirve yapabileceğini açıkladı

MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı

MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak

İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabeyden gençlere aşı çağrısı

Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabeyden gençlere aşı çağrısı