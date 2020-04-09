AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun
Avrupa Birliği, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün, Suriye'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Beşşar Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: 2017'de Hama'da düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye rejimi gerçekleştirdi
- Dışişleri Bakanlığından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporu değerlendirmesi
- ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, raporu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Raporun tespitlerini tam olarak destekliyoruz ve bulunan sonuçlardan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
"AB, raporda da belirtildiği gibi, Suriye Arap Hava Güçlerinin (Esed rejimi) kimyasal silah kullanmasını sert biçimde kınamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Borrell, sorumluların bu "menfur eylemlerden" dolayı hesap vermesi gerektiğini bildirdi.
Söz konusu raporda, rejim güçlerinin, Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullanıldığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.