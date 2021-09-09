Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak
Japonya artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hali (OHAL) bu ay sonuna uzatacak.
Tokyo
Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi dahil kabine üyeleriyle bir araya geldi.
Suga akabinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık altyapısının durumu göz önüne alınarak OHAL'in uzatılması kararını meclise taşıyacaklarını söyledi.
Kamu yayıncısı NHK'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet salgınla mücadele kapsamında OHAL'i eylül sonuna uzatacak.
Buna göre pazar günü sona ermesi planlanan OHAL Tokyo, Osaka, Aiçi, Fukuoka ve Hokkaido dahil 19 eyalette 30 Eylül'e kadar uygulanacak.
Halihazırda 21 eyalette OHAL uygulanıyor. Yeni karara göre Miyagi ve Okayama eyaletlerinde OHAL kaldırılacak.
Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetin tavsiyesi sonrası, yeni kararı, Başbakan Suga'nın resmen duyurması bekleniyor.
OHAL çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanıyor ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin veriliyor.
Konser ve spor organizasyonları gibi kalabalık programlara, yerleşke kapasitelerinin yarısı kadar izleyici alınabiliyor.
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 606 bin 436’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 564’e yükseldi.
Ülke genelinde 2 bin 211 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı
Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.
Japonya hükümeti, Kovid-19'a mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.
Buna göre 7 Eylül itibarıyla ülke geneli oturumu bulunan yaklaşık 76 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.
Verilere göre bir doz aşılamayı kapsayan son oran, Japonya nüfusunun yüzde 60'ına denk geliyor.
Nüfusun yüzde 48,3'üne denk gelen yaklaşık 61,2 milyon kişiye ise Kovid-19'a karşı iki doz aşı uygulandı.
65 yaş üstü kabul edilen yaşlı nüfusun yüzde 89,3'üne bir doz, yüzde 87,4'üne ise çift doz aşı vuruldu.
126 milyon nüfuslu Japonya'da Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.