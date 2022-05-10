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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortak

Muhammet Tarhan   | 10.05.2022
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Tokayev, "Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak." açıklamasında bulundu.

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