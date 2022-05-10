Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortak
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Tokayev, "Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak." açıklamasında bulundu.
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