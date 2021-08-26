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Dünya

Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun 'iş birliğini güçlendirmeyi' görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Ali Semerci   | 26.08.2021
Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun 'iş birliğini güçlendirmeyi' görüştü

United Arab Emirates

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'u Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, özellikle ekonomik ve ticari alanların yanı sıra kalkınma ve ilerleme sürecine hizmet eden ve iki ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştiren yatırım projelerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun, görüşme sırasında Katar Emiri'ne BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın selamlarını iletti.

Katar'a bugün gelen BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'un ziyaret süresiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

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