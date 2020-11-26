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Dünya

Katar Emiri Al Sani: Ankara'da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "başarılı" bir ziyaret olarak değerlendirdiği Türkiye temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 26.11.2020
Katar Emiri Al Sani: Ankara'da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim

Doha

Emir Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Katar-Türkiye halklarının iyiliği ve menfaati için sürekli gelişen bu ortaklığı pekiştirmek amacıyla her iki ülkenin imkanlarını daha fazla kullanmaya karar verdiklerini aktaran Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı meseleler, uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Katar Emiri Al Sani'nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği "sıcak karşılama" sebebiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı'na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Stratejik ortaklığı güçlendirmede kararlılık mesajı

Açıklamada ayrıca, "Katar ve Türkiye tarafları, gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerini ve çeşitli alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam etme konusunda istekli ve kararlı olduklarını teyit etti." denildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için bugün Ankara’ya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantılarının ilki 2015'te Doha'da, ikincisi 2016'da Trabzon'da, üçüncüsü 2017'de Doha'da, dördüncüsü 2018'de İstanbul'da, beşincisi 2019'da Doha'da düzenlenmişti.


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