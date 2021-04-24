Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı.

Ekrem Biçeroğlu   | 24.04.2021
Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı askerler, uzun bir aranın ardından Gazze sokaklarına devriye gezdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilere seslenilerek, "Haklı haykırışlarınızın ve kahramanca çarpışmanızın yankılarını duyduk. Bilin ki ey kahramanlar, arkanızda sağlam ve hazır bir direniş var." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün Filistinlilerin kutsal başkenti olduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Kudüs halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 49 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Benzer haberler

Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor

İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

Filistin direniş grupları uyardı: Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek

Filistin direniş grupları uyardı: Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek
İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti
Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, teravih namazının ardından İsrail'i protesto etti

Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, teravih namazının ardından İsrail'i protesto etti