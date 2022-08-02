Karadağ'ın 'Niagara Şelalesi' kurudu
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.
Podgoritsa
Ulusal basında yer alan haberlere göre, temmuz ayında ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Podgoritsa'ya 4 kilometre uzaklıkta ülkenin en meşhur piknik alanında yer alan “Niagara Şelalesi”ni tamamen kuruttu.
Suyunu Cijevna Nehri'nden alan şelalenin, nehrin suyunun azalmasına bağlı olarak kuruduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.