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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Karadağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İsmail Özdemir, Ahmed Muharrem  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Karadağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Montenegro

Filistin ile Dayanışma Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla Karadağ parlamento binasına yürüdü.

Filistin'de İsrail tarafından öldürülen kadın ve çocukların fotoğraflarını da taşıyan göstericiler, Karadağ hükümetinden İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Göstericiler, ABD'nin Podgoritsa Büyükelçiliği binası önünde durarak, "özgür Filistin" ve "soykırımı durdurun" sloganları da attı.

Gösterinin organizatörlerinden Petar Markovic, parlamento binası önünde yaptığı konuşmada, Karadağ hükümeti ve parlamentosunun, Filistin konusunda somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Markovic, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını ve Karadağ parlamentosunun bu konuda bir karar alması gerektiğini belirterek, İsrail'den silah tedarikinin askıya alınması çağrısında da bulundu.

Gösteriye katılan şair Lejla Kasic ise politikacıların Filistin'e karşı daha fazla duyarlılık göstermelerini talep ettiklerini, Gazze'nin kan kaybettiğini dile getirdi.

Göstericilerden Elvis Berisha da gerçeklerin söylenmesi gerektiğini, Filistin halkına soykırım yapıldığını kaydetti.

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