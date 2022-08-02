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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı

Ukrayna'da, orduda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıla kadar uzatılabileceğini öngören karar yürürlüğe girdi.

Ruslan Rehimov   | 02.08.2022
Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yabancılar ve vatansız kişilerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında karara" imza attı.

Devlet Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan karara göre, Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme süreleri 10 yıla kadar uzatılabilecek.

Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme süreleri daha önce 5 yıla kadar uzatılabiliyordu.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Kiev yönetiminin çağrısı üzerinde büyük çoğunluğu Batı ülkelerinden olmak üzere binlerce yabancı savaşçı Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya gelmişti.

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