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Dünya

Karadağ'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda halk sandığa gitti

Balkan ülkesi Karadağ'da halk, ülkenin 8. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikinci turunda sandığa gitti.

Ahmet Nurduhan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Karadağ'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda halk sandığa gitti Fotoğraf: Milos Vujovic - AA

Podgorica

Seçmenler, 19 Mart'ta yapılan birinci turda en yüksek oy alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Avrupa Hareketi'nden Jakov Milatovic arasında seçim yapacak.

Kayıtlı 542 bin 154 seçmen, ülke genelinde açılan 1162 sandıkta yerel saatle 07.00-20.00'de oy kullanabilecek.

Seçimin sonuçlarının bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi (CeMI) tarafından gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, ilk turda oyların yüzde 35,3'ünü aldı

DPS'li mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.

Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Sonuncusunun 2018'de yapıldığı Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.​​​​​​​

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