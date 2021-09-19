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Dünya

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 5 bin kişi tahliye ediliyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.

Şenhan Bolelli   | 19.09.2021
Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 5 bin kişi tahliye ediliyor Fotoğraf: EPA - Türkiye içinde kullanılabilir

Madrid

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Başbakan Sanchez bölgeye gitti

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

5 bin kişinin tahliyesine başlandı

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği bildirildi.

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Yetkililerden solunum riski uyarısı

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü.

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

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