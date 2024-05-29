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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentindeki çadır kampa düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "askeri operasyonların" durdurulmasını istedi.

Atila Altuntaş  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Joly, ziyaret için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de mevkidaşı Tobias Billström ile Başbakanlık Konutu'nda görüştü. Görüşme sonrası iki Bakan basın toplantısı düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampına düzenlediği saldırıların durdurulmasını isteyen Joly, "Billström ile birlikte Refah'taki gelişmeleri konuştuk. Refah'ta yaşananlar kesinlikle korkunç. Biz bu askeri operasyona karşıyız ve daha ileri gidilmemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Joly, İsveç ile NATO üyeliği öncesi de Ukraynalı askerlerin eğitimi için beraber çalıştıklarını hatırlattı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Kanada ile Ukrayna'ya yardım konusunda ortak adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüşme sonrası Refah'ta yaşananlardan dolayı yazılı açıklama yapan Billström, İsrail tanklarının Refah'ın merkezine ulaşmasından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Billström açıklamasında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a yönelik askeri saldırının durdurulmasına yönelik kararının uygulanmasını istedi.

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