Dolar
32.28
Euro
34.86
Altın
2,333.27
ETH/USDT
3,780.20
BTC/USDT
68,095.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Paris'te protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, "Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.

Şilan Turp  | 29.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Paris'te protesto edildi

Ankara

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS), "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı" kınamak için başkentteki Saint-Augustin Meydanı'nda gösteri düzenlenme çağrısı üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

"Gazze'deki katliamı durdurun", "Sessizliğiniz sizi suç ortağı yapıyor", "Netanyahu savaş suçlusu", "Gazze'deki soykırıma hayır" yazılı pankartlar eşliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze, Paris seninle" sloganları atarak Filistin'e destek mesajları verdi.

Göstericiler yoğun yağmura rağmen eylemlerini sürdürürdü.

Öte yandan polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti ve uzun süre eylemcilerin gösteri alanından çıkmasına izin vermedi.

Göstericiler İsrail'i destekleyen markaların ürünlerinin satıldığı dükkanlara kırmızı boyaya batırdıkları elleri ile izler bıraktı.

Bazı protestocular, gösteriye metroda devam ederek "ateşkes" sloganları attı.

Ayrıca gösteriye, Filistin'e verdiği destek ile bilinen muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekilleri de katıldı.

AFPS, 27 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun ve özellikle de Fransa'nın söz konusu saldırılar karşısındaki tepkisini eleştirmişti.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "askeri operasyonların" derhal durdurulması yönündeki kararına rağmen Refah'a saldırılarını sürdürmesini kınayan AFPS, derhal kalıcı ateşkes ve İsrail'e karşı yaptırım talebinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığınca uzman erbaş alımı yapılacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak
İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
EFES-2024 Tatbikatı'nın gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

Benzer haberler

İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Paris'te protesto edildi

Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi
ABD, Gazze'ye yönelik saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" bitmesini umuyor

ABD, Gazze'ye yönelik saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" bitmesini umuyor
İsrailli STK: İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor

İsrailli STK: İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet