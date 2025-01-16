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Dünya

Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ülkesinden gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin ardından alınabilecek önlemlere ilişkin, "her seçeneğin masada" olduğunu belirtti.

Salih Okuroğlu  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi

VANCOUVER

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ülkesinden gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin ardından alınabilecek önlemlere ilişkin, "her seçeneğin masada" olduğunu belirtti.

Trudeau ve eyalet başbakanları, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi planına karşı alınabilecek önlemleri ele almak üzere başkent Ottawa'da bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Trudeau, "Karşı karşıya olduğumuz zorluklara yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Trudeau, gümrük vergisinin uygulanması durumunda oluşacak yükün ülke geneline paylaşıldığından emin olmaları gerektiğini kaydetti.

Trump'ın gümrük vergisi planına ilişkin, "Potansiyel yanıtlar olarak her seçenek masada." diyen Trudeau, vergilerden belli bir bölgenin çok fazla etkilenmesinin önüne geçmek için de eyalet hükümetleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Partinin yeni liderini seçmesinin ardından parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

"ABD'nin 51. eyaleti"

Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trump, ayrıca başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

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