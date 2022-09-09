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Dünya

Kaliforniya’da orman yangınları sürüyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Şeyma Uzundere   | 09.09.2022
Kaliforniya’da orman yangınları sürüyor

Los Angeles

Yetkililer, 5 Eylül Pazartesi günü Güney Kaliforniya’nın Riverside County bölgesinde başlayan orman yangınının yaklaşık 95 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 18 binden fazla evin yangın tehdidi altında olduğunu bildirdi.

Yangında bugüne kadar 2 kişi öldü, 11 yapı zarar gördü.

Eyaletin Sierra Nevada bölgesindeki yangın da henüz kontrol altına alınamazken en az 52 kilometrekare alan kül oldu.

Yetkililer, yükselen dumanlar nedeniyle yangının doğusunu çevreleyen 160 kilometre mesafedeki alanda yaşanan hava kirliliğine karşı bölge sakinlerini uyardı.

Eyalette etkili olan sıcak hava dalgasının güney kesimlerde etkisini yitirdiği, diğer bölgelerde ise birkaç gün daha etkili olacağı aktarıldı.

Öte yandan eyalette faaliyet gösteren elektrik şebekesi operatörleri, 15.00 ila 22.00 saatlerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

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