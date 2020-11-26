Euro
9.40
Dolar
7.90
BIST 100
1,342.49
Altın
1,810.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Kalben Filistinliyim' diyen Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu.

Ekrem Biçeroğlu,Safiye Karabacak   | 26.11.2020
'Kalben Filistinliyim' diyen Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu

İstanbul

Arjantin'in Tigre kentindeki evinde dün kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, Arap gazeteleri ile spor sitelerinin manşetlerinde, profesyonel olarak futbola başladığı 1976'dan bu yana duyulmamış birçok unvanla anıldı. 

Lübnan El-Ahbar gazetesi "Dünyayı fetheden güneyli çocuk" başlığıyla verdiği ölüm haberini, üzüntü ve hayal kırıklıklarıyla geçen 2020 yılının en zor haberi olarak nitelendirdi.

Filistin basınında da Maradona'nın, İsrail işgaline karşı Filistin'i desteklediği adaletli tutumuna dikkat çekildi.

Özellikle efsanevi futbolcu Maradona'nın Temmuz 2018'de Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesinde söylediği "Kalben Filistinliyim" sözüne sıkça vurgu yapıldı.

Ürdün'deki "jo24" sitesi de Maradona'nın 1982'de İspanya'daki Dünya Kupası finallerinde ilk kez oynamasından, Rusya’da 2018'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'e destek vermesine kadar tüm futbol serüvenini fotoğraflarla anlatan bir habere imza attı.

Cezayir'de yayın yapan "Mercatoday" sitesi de haberi, "Maradona'nın ölümü ağır bir kayıp" başlığı altında verdi. Haberde, Cezayir'deki futbolseverlerin Maradona'yı futbol tarihindeki olağanüstü bir oyuncu olarak zihinlerinde yaşatacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki "Sabk" gazetesi Maradona'nın 1987'de Suudi "El-Ehli" takımının kuruluşunun 50. yıl dönümünde Danimarka'nın Brondby takımına karşı kazanılan maçta Ehli formasıyla oynadığını hatırlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Goal" sitesinin haberinde Maradona'nın "sol ayakla topa dokunan en iyi futbolculardan biri" olduğuna işaret edildi.

Fas'ın "elaphmorocco" sitesinde de Fas halkının futbol efsanesi olan Maradona'nın vefatından duyduğu üzüntüye yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki ibadethanelere getirilen Kovid-19 kısıtlamasını iptal etti
İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı
Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti

Benzer haberler

'Kalben Filistinliyim' diyen Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu

'Kalben Filistinliyim' diyen Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu

BAE'li firma Dubai ile Tel Aviv arasında ticari uçak seferlerine başladı

Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

Filistinliler Netanyahu ile Bin Zayid’in Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine tepkili

Filistinliler Netanyahu ile Bin Zayid’in Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine tepkili
BM: İsrail abluka ve askeri operasyonlarının Gazze'ye 10 yıllık maliyeti 16,7 milyar dolar

BM: İsrail abluka ve askeri operasyonlarının Gazze'ye 10 yıllık maliyeti 16,7 milyar dolar
Sudan 'BM'de İsrail lehine oy kullandığı' iddialarını yalanladı

Sudan 'BM'de İsrail lehine oy kullandığı' iddialarını yalanladı