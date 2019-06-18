Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.