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Dünya

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 18.06.2019
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.

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