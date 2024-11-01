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Dünya

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko aralıkta Türkiye'ye geliyor

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Aralık 2024'te Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko aralıkta Türkiye'ye geliyor

Ankara

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı ilişkileri güçlendiriyor.

Japonya İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasına göre Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Daha sonra anma töreni için İstanbul'a geçecek ikili, burada, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Osmanlı Donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul ediliyor.

Çift, 8 Aralık'ta Japonya'ya dönecek.

58 yaşındaki Fumihito, Mayıs 2019'da tahta çıkan 126. Japonya İmparatoru Naruhito'nun erkek kardeşi.

Türk-Japon diplomasisinin miladı

İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyan Ertuğrul Fırkateyni, toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı.

Fırkateyn sırayla Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo, Singapur, Hong Kong, Fukuşu, Nagazaki, Kobe'ye uğrayarak 11 ay sonra Yokohama'ya ulaştı.

Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Osman Paşa, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Ziyaret kapsamında birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti, Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

Ertuğrul, 16 Eylül akşamı, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin kıyısındaki Kuşimoto bölgesi yakınlarında kayalara çarparak battı.

Kazadan sadece 69 denizci kurtulurken 540 Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

Ziyaretin mahzun hikayesi iki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilirken batan fırkateyn ve leventlerin manevi mirası, 134 yıldır iki ülke halkının gönüllerinde yaşatılıyor.

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