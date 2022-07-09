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Dünya

İtalyan Alplerindeki buz kütlesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 09.07.2022
İtalyan Alplerindeki buz kütlesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Roma

İtalyan ANSA ajansının, arama-kurtarma ekiplerine dayandırdığı bilgiye göre, geçen pazar günü Marmolada tepesinde meydana gelen felakette kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ölenlerin 9'unun İtalyan, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için bulunan cesetlerle yakınlarından alınan örneklerin DNA karşılaştırmasının yapıldığı ifade edildi.

Felaketin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde 3 Temmuz'da buz kütlesi koparak çökmüştü.

Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.

Bir süredir aşırı sıcak havanın etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle buzul kalmayacağı uyarısında bulunuyor.

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