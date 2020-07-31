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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 141'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 31.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı. 

Ülkede son 24 saatte 379 yeni vaka görülürken, günlük vaka sayısı iki gündür 300’ün üzerine çıktı.

Salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 247 bin 537'ye ulaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 422 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 178 artışla 199 bin 974'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 141'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar, 6 milyon 820 bin 613 test yapıldı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) ile Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19'a yönelik genel durum raporu bugün yayımlanırken, virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha fazla dikkat gerektiği ifade edildi.

Raporda, son 30 günde ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yaş ortalamasının 41'e kadar gerilediğine dikkati çekildi. 

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