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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 7 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Esat Fırat   | 31.07.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin, beldede gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 7 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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